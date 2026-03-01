Un grupo de 18 ciudadanos colombianos detenidos en el centro penitenciario Rodeo I, en Venezuela, confirmó que se mantiene en huelga de hambre como forma de protesta por sus condiciones de reclusión y por lo que consideran detenciones arbitrarias.

La situación fue difundida públicamente por la organización de derechos humanos Un Mundo Sin Mordaza, que alertó sobre la vulnerabilidad de los extranjeros privados de libertad en el país.

A través de su cuenta en X, la ONG aseguró que los reclusos entonaron el himno nacional de Colombia desde el interior del penal. Esto como una forma de hacer visible su situación y llamar la atención de la comunidad internacional. De acuerdo con el reporte, los gritos de los detenidos lograron escucharse fuera del recinto, en medio de consignas con las que ratificaron la continuidad de la huelga de hambre.

“Estamos secuestrados”, “Liberen a los enfermos”, “Liberen a los extranjeros” y “Somos torturados”, fueron algunos de los gritos de los recluidos.

Los ciudadanos colombianos aseguraron que permanecen en condiciones que calificaron como inadecuadas. Además, denunciaron la convivencia en el penal con personas que ya habrían cumplido sus condenas. Así como con internos con discapacidad intelectual trasladados desde otros centros de reclusión. También afirmaron que entre la población penitenciaria hay detenidos por motivos políticos.

La organización sostuvo que esta situación refleja la fragilidad de los ciudadanos extranjeros dentro del sistema penitenciario venezolano. Esto particularmente en el contexto de la reciente ley de amnistía, de la cual varios grupos de detenidos han quedado excluidos. Según indicaron, esta circunstancia mantiene a algunos privados de libertad sin perspectivas claras de revisión de sus casos.

Por tal motivo, Un Mundo Sin Mordaza señaló que en Rodeo I persistirían presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo prácticas que califican como trato cruel e irregularidades en los procesos judiciales. En ese sentido, la ONG hizo un llamado a organismos internacionales y representaciones diplomáticas para que intervengan y verifiquen la situación de los detenidos.