La tarde del 26 de noviembre, un volcamiento de vehículo en la vía que conecta Ciudad Piar con Ciudad Bolívar, deja como resultados cuatro personas heridas. El conductor del automóvil, identificado como David Galvis, resultó con heridas de gravedad mientras los demás ocupantes presentaron lesiones leves.

En el vehículo Ford EcoSport viajaban Galvis, su esposa, su hijo recién nacido, y una pasajera que también se dirigía a Ciudad Bolívar. Afortunadamente, todos los acompañantes permanecen fuera de peligro, aunque la gravedad del estado del conductor genera preocupación entre familiares y la comunidad.

Los lesionados fueron trasladados en un vehículo particular hacia el Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica inmediata. El siniestro abre un llamado a la precaución en esta transitada carretera conocida por su tráfico constante entre ambas ciudades.

Las autoridades y cuerpos de emergencia mantienen la vigilancia y atención en la zona para evitar nuevos accidentes y asistir a los involucrados en este lamentable hecho.