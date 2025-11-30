a actriz estadounidense Jenna Ortega considera que la Inteligencia Artificial (IA) no puede suplantar la creación humana en el cine, porque «hay un extraño encanto en el ser humano» que la tecnología no puede sustituir.

«Hay belleza en la dificultad y en los errores, y un ordenador no puede hacerlo», dijo Ortega en una rueda de prensa que marcó este sábado el arranque de la vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech.

Ortega, que forma parte este año del jurado del festival, señaló que espera que la IA llegue a un punto en el que se convierta en una «especie de comida basura mental».

Una opinión compartida por otros miembros del jurado del festival, como la cineasta canadiense Celine Song, que criticó duramente la IA porque «destruye nuestra planeta y nos coloniza» y «hace desbordar lo que hace de nuestra vida más bonita».

«Tenemos que defender como artistas la humanidad, no podemos pensar en qué es lo que hace la vida más práctica sino en cómo vivir», denunció.

Por su parte, la directora francesa Julia Ducournau reconoció que es una herramienta necesaria, pero advirtió de que no debe sustituir «el diálogo humano y artístico».

Ducournau señaló que recurrió a la IA para hacer las imágenes de síntesis en su filme «Aplha» (2025).

Ortega, Song y Ducournau forman parte de un jurado integrado también por la actriz británica Anya Taylor-Joy, el director brasileño Karim Ainouz, el director iraní Payman Maadi, y el cineasta marroquí Hakim Belabbes, y presidido por el director surcoreano Bong Joon Ho («Parásitos»).

El festival -que comenzó anoche con una ceremonia de gala en la que se rindió homenaje al actor Hussein Fahmy, figura icónica del cine egipcio y árabe- reconocerá también en esta edición a la actriz estadounidense Jodie Foster, el director mexicano Guillermo del Toro y la actriz marroquí Raouya.

Durante la ceremonia de apertura, Bong Joon Ho dijo que la ciudad sureña de Marrakech «contribuyó de manera significativa al arte cinematográfico».

En esta edición del festival -considerado una de las citas cinematográficas más importantes del continente africano-, 13 largometrajes de diferentes países compiten por el máximo galardón, la estrella de oro, que se entregará en la última jornada de la cita, el próximo día 6.

Fuera de concurso, el certamen proyectará otras catorce películas que representarán a sus respectivos países en los Oscars, como la española «Sirat» de Oliver Laxe o la marroquí «Calle Málaga» de Meriem Touzani, protagonizada por la actriz española Carmen Maura.