El cine venezolano recibió un reconocido internacionalmente tras anunciarse que el largometraje «Alí Primera», dirigido por Daniel Yegres, se alzó con el primer premio del certamen ruso «Mariposa de Diamantes».

Este nuevo galardón, concebido por el reconocido director, Nikita Mijalkov, y materializado por la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, busca fortalecer las relaciones culturales y la amistad entre los pueblos, abriendo puertas al entendimiento mutuo a través del cine.

El premio entregado por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, no solo consistió en una estatuilla alegórica, sino que también incluyó un diamante extraído en la región de Yakutia, valorado en $250 mil.

Al recibir el reconocimiento, el director Daniel Yegres dedicó su triunfo al pueblo venezolano, resaltando su resiliencia al «enfrentar las amenazas» de Estados Unidos.

Cabe destacar que el filme «Alí Primera», estrenado en 2024, es una obra que narra la vida del emblemático cantautor venezolano (1941-1985), una figura crucial de la música folclórica y del movimiento de la nueva canción en América Latina.