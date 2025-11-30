El dramaturgo británico Tom Stoppard, conocido por su trabajo como guionista en la película ‘Shakespeare in love’ (1998), por el que consiguió un Oscar, falleció a los 88 años en su casa de Dorset (Reino Unido), anunció United Agents en un comunicado publicado en su página web.

«Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo Tom Stoppard ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia», señala la agencia de representación.

Como guionista escribió, además de ‘Shakespeared in love’, junto a Marc Norman, ‘Empire of the Sun’/’El imperio del sol’ (1987) e ‘Indiana Jones and the Last Crusade’/Indiana Jones y la última cruzada’ (1989).

También trabajó en ‘Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith’/’Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith’ (2005).