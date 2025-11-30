El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó un «plan especial» para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos de «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

«El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio», señaló Rodríguez.

Además, dijo que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para «el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita».