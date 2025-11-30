Apple superará a Samsung en envíos de ‘smartphones’ por primera vez en 14 años, gracias a un aumento del 10 % interanual en los envíos de sus iPhones, según un estudio de mercado de Counterpoint Research publicado este miércoles.

Se prevé que Apple termine con una cuota del 19,4 % del mercado global de ‘smartphones’, mientras que se calcula que Samsung se quedará por detrás con un 18,7 %.

En concreto, Apple enviará alrededor de 243 millones de iPhones por todo el mundo este año, según detalló Counterpoint Research a CNBC.

Regiones

Por regiones, las ventas de los nuevos iPhone 17 y iPhone Air en EEUU en las primeras cuatro semanas tras su lanzamiento fueron un 12 % más altas que las de la serie iPhone 16, excluyendo el iPhone 16e.

En China, las ventas de la serie iPhone 17 durante el mismo periodo fueron un 18 % más altas que su predecesor, de acuerdo con los datos de Counterpoint Research.

Pese a que los envíos no reflejan exactamente el número de ventas, esta cifra es un claro indicador sobre la demanda y las expectativas comerciales de fabricantes como Apple o Samsung.

El éxito de Apple en esta campaña está marcado por el lanzamiento del pasado septiembre de la serie del nuevo iPhone 17, además del popular iPhone 17 Pro de color naranja. La empresa de la manzana mordida también lanzó por primera vez el iPhone Air.

“Más allá de la muy positiva recepción del mercado hacia la serie iPhone 17, el factor clave detrás de la mejora en las previsiones de envíos radica en que el ciclo de reemplazo ha alcanzado su punto de inflexión. Los consumidores que compraron smartphones durante el auge de la COVID-19 ahora están entrando en su fase de renovación”, expresaron analistas de la entidad.

Samsung, por su parte, podría enfrentar desafíos en los segmentos bajo y medio del mercado de smartphones por parte de fabricantes chinos, lo que podría obstaculizar la capacidad del gigante surcoreano para recuperar el primer puesto, añade Counterpoint.