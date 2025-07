El escenario está listo para el Festival de Jonrones T-Mobile del 2025, que se llevará a cabo la noche del lunes (8 p.m. ET, por ESPN) en el Truist Park de Atlanta, y donde el venezolano Ronald Acuña jr buscará en su propio patio, la fuerza de sus enormes batazos.

Acuña Jr. debe de generar muchas emociones entre los aficionados locales, cuando compita en el T-Mobile Home Run Derby el 14 de julio en el Truist Park de Atlanta.

A continuación, un desglose de los ocho cañoneros que se enfrentarán en la edición de este año de la competencia anual de cañonazos.

Ronald Acuña Jr., Bravos

Total de jonrones del 2025: 11

Jonrón más largo del 2025: 467 pies, 23 de mayo vs. Padres

Jonrón con mayor velocidad de salida del 2025: 115.5 mph, 23 de mayo vs. Padres

Acuña no jugó su primer encuentro este año hasta el 23 de mayo, cuando terminó de rehabilitarse de su lesión de rodilla izquierda que puso fin a su temporada de 2024.

Pero ha estado imparable desde que se reincorporó a los Bravos. Acuña pegó un jonrón proyectado de 467 pies en su primer turno al bate de la campaña y conectó nueve cuadrangulares en sus primeros 28 juegos.

Esta será la tercera vez que Acuña compita en el Home Run Derby. Su rival de la División Este de la Liga Nacional, Pete Alonso, lo eliminó en sus dos participaciones anteriores (2019 y 2022).

Intentará convertirse en el cuarto jugador en ganar el Derby en su parque local. Esto lo han logrado Bryce Harper de los Nacionales (2018), Todd Frazier de los Rojos (2015) y Ryne Sandberg de los Cachorros (1990).

Acuña fue Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2023 y luego se perdió los últimos cuatro meses de la temporada pasada por un desgarro del ligamento cruzado anterior izquierdo.

Competir en el Derby por tercera vez, y la primera desde el 2022, le dará al patrullero venezolano la oportunidad de demostrar que, incluso con dos rodillas reparadas quirúrgicamente, sigue siendo uno de los principales cañoneros del deporte.

Hay una buena probabilidad de que Acuña se robe el espectáculo en su parque de local durante este evento de jonrones. A pesar de perderse la mitad del 2021 y la mayor parte de la campaña pasada, Acuña ha conectado la mayor cantidad de vuelacercas de 450 pies o más en MLB (24) desde su año de novato en el 2018, incluyendo la postemporada.

Aaron Judge y Shohei Ohtani están empatados en el segundo lugar con 22 cada uno.

Acuña registró una de las mejores campañas de la historia en el 2023, cuando conectó 41 jonrones y se robó 73 bases. Ningún jugador había registrado anteriormente más de 47 bases robadas durante una temporada de 40 bambinazos.

Los aficionados de los Bravos esperarán que a Acuña le vaya mejor que a Chipper Jones, cuando el ahora exaltado en Cooperstown participó en el Derby de Jonrones en el Turner Field en el 2000 – la última vez que el Juego de Estrellas fue en Atlanta. Jones conectó un cuadrangular en el Juego de Estrellas, pero sólo despachó dos en el Derby.

Cuando Acuña compitió en el Festival del 2019, demostró su capacidad para batear con poder hacia todos las bandas. Totalizó 25 vuelacercas para eliminar a Josh Bell en la primera ronda y luego fue derrotado 20-19 por Pete Alonso en la segunda.

Acuña se enfrentó de nuevo a Alonso en la primera ronda en el Dodger Stadium en el 2022 y fue eliminado por un idéntico marcador de 20-19.

Cal Raleigh, Marineros

Total de jonrones del 2025: 36

Jonrón más largo del 2025: 440 pies, 22 de junio vs. Cachorros

Jonrón con mayor velocidad de salida del 2025: 115.2 mph, 4 de julio vs. Piratas

Cuando le preguntaron a principios de esta temporada sobre su participación en el Derby, Raleigh dijo que «lo haría en un abrir y cerrar de ojos» si le daban la oportunidad.

Gracias a un ritmo de jonrones histórico que lo tiene luchando con Aaron Judge y Shohei Ohtani por el liderato de MLB, el receptor estrella de los Marineros ciertamente se ha ganado esa oportunidad.

Podría ser el segundo Marinero en ganar el Derby, uniéndose a Ken Griffey Jr., quien lo ganó en 1994, 1998 y 1999).

Raleigh podría ser el segundo jugador en batear a las dos manos durante el Derby después de que Adley Rutschman lo hiciera en el 2023.

Incluso si se decide pararse de un solo lado, el prodigioso poder de Raleigh debería convertirlo en un contendiente estelar en su primer Festival de Jonrones.

James Wood, Nacionales

Total de jonrones del 2025: 24

Jonrón más largo del 2025: 451 pies, 13 de junio vs. Marlins y 21 de junio vs. Dodgers

Jonrón con mayor velocidad de salida del 2025: 116.3 mph, 23 de abril vs. Orioles

Bastantes personas (el mánager y los compañeros de equipo de Wood entre ellos) estaban pidiendo a gritos esto, y con razón, pues todo el mundo está alerta cuando este muchacho está en el plato.

Un potencial candidato a JMV de la Liga Nacional de 22 años en su primera temporada completa en las Mayores, los equipos ya están optando por no enfrentar a Wood siempre que sea posible (recientemente recibió cuatro bases por bolas intencionales en un juego, un trato que nadie había recibido desde Barry Bonds).

Aunque Wood, que mide 6 pies 7 pulgadas y golpea la pelota tan fuerte como cualquiera, parece a todas luces la imagen ideal de un participante del Derby, es un slugger un tanto atípico, que se enfoca en darle a la bola por el medio del terreno y la banda contraria y que genera muchas más líneas duras que elevados majestuosos.

Ese perfil ha dado resultados mixtos en Festivales anteriores, lo que lo convierte en una adición especialmente interesante al evento.

Wood será el tercer jugador en representar a los Nacionales en esta competencia desde que se mudaron a Washington en 2005, y el listón se ha puesto bastante alto para él: Bryce Harper y el dominicano Juan Soto hicieron dos viajes cada uno y lograron llevarse un trofeo (Harper en 2018, Soto en 2022).

Byron Buxton, Mellizos

Total de jonrones en el 2025: 20

Jonrón más largo de 2025: 479 pies, 11 de junio vs. Rangers

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2025: 112.5 mph, 13 de abril vs. Tigres

La semana en Atlanta ya iba a ser especial para Buxton, incluso antes de que fuera añadido a la lista del Home Run Derby. La estrella de los Mellizos se enteró el 6 de julio – un día antes de hacer oficial su participación en el Festival de Jonrones – que había sido seleccionado para el Clásico de Mitad de Temporada por segunda vez en su carrera.

Será un regreso a donde todo comenzó para Buxton, quien creció en Baxley, Georgia, a unas 190 millas al sureste de Atlanta.

Las lesiones han descarrilado campañas anteriores en las que Buxton podría haber llegado al All-Star Game, pero ha estado mayormente saludable en el 2025, lo que le ha permitido mostrar el inmenso talento que siempre ha poseído el ex segunda selección general del Draft.

Buxton será el octavo jugador diferente de los Mellizos en competir en el Derby y el primero desde que el dominicano Miguel Sanó perdió ante Aaron Judge en las finales de 2017. Justin Morneau estuvo en el concurso en el 2007 y lo ganó en el 2008, aunque su victoria en el Yankee Stadium fue opacada por una actuación histórica de Josh Hamilton de los Rangers.

Oneil Cruz, Piratas

Total de jonrones del 2025: 16

Jonrón más largo del 2025: 463 pies, 23 de abril vs. Angelinos

Jonrón con la salida más dura de 2025: 122.9 mph, 25 de mayo vs. Cerveceros

Prepárense para algunos jonrones especialmente atronadores. Toda la fuerza que el dominicano Cruz genera con su bate — nadie le da más fuerte a la bola que él — ha creado algunos batazos que imponen récords.

El mejor ejemplo ocurrió el 25 de mayo, cuando Cruz conectó un lanzamiento de Logan Henderson de los Cerveceros hacia el río Allegheny. La pelota salió del bate de Cruz a 122.9 mph, convirtiéndola en la bola bateada, el hit y el jonrón con la velocidad de salida de la Era Statcast (desde 2015).

No es sorprendente que el espigado Cruz lidere a todos los jugadores calificados en velocidad de salida promedio esta campaña. Ha conectado seis de los 10 batazos con una velocidad de salida de al menos 120 mph desde su debut en el 2021.

Será el séptimo jugador de los Piratas en participar en un Home Run Derby y el primero desde Josh Bell en el 2019.

Junior Caminero, Rays

Total de jonrones del 2025: 22

Uno de los jugadores más jóvenes de las Grandes Ligas, el dominicano de 22 años fue nombrado para su primer All-Star Game como reemplazo por lesión de Alex Bregman, y ahora se convertirá en el cuarto jugador en la historia de los Rays en competir en el concurso, uniéndose a Evan Longoria, el dominicano Carlos Peña y el cubano Randy Arozarena.

Las expectativas eran altas para Caminero de cara al 2025, después de que hiciera una prometedora aparición a finales de la temporada pasada para los Rays y llamara la atención jugando para el Escogido en la LIDOM, culminando su paso con un bambinazo (¡medido en 454 pies!) para poner adelante a los Leones al jardín central en la parte alta de la novena entrada durante el Juego 7 de la final.

El tercera base, que genera poder a todas las zonas del terreno con su rápido swing y su físico de 220 libras, comenzó lento esta campaña, pero explotó con 13 vuelacercas en 33 juegos desde el 24 de mayo hasta finales de junio.

Brent Rooker, Atléticos

Total de HR actual: 19

HR más largo del 2025: 440 pies, 22 de mayo vs. Angelinos

HR más fuerte del 2025: 110.0 mph, 24 de junio en Tigres

Rooker fue seleccionado al equipo del Juego de Estrellas del 2025 como reserva después de quedarse por fuera en el 2024. Se podría argumentar que también debería haber sido incluido en el Derby de Jonrones en cada uno de los últimos dos años. Conectó 16 cuadrangulares antes de la pausa en el 2023 y tenía 21 a estas alturas del año pasado.

En ritmo para su tercera campaña consecutiva de 30 bambinazos, Rooker dijo recientemente que estar en el Derby de Jonrones «parece un momento muy divertido», y que definitivamente participaría si se lo pidieran.

Ahora será el primer jugador de los Atléticos en el Festival desde Matt Olson en el 2021.

Rooker sería el tercer jugador en la historia del club en ganar el evento, uniéndose a Mark McGwire (1992) y al cubano Yoenis Céspedes (2014-15). Céspedes y Ken Griffey Jr. de los Marineros (1998-99) son los únicos jugadores en ganar el Derby en temporadas consecutivas.

Jazz Chisholm Jr., Yankees

Total de jonrones del 2025: 17

Jonrón más largo del 2025: 442 pies, 29 de marzo vs. Cerveceros

Jonrón con mayor velocidad de salida en el 2025: 110.9 mph, 9 de julio vs. Marineros

Chisholm dijo en el 2022, cuando era miembro de los Marlins, que le encantaría participar en el Derby de Jonrones, pero que «creo que la gente preferiría ver a Aaron Judge batear que a mí. Imagínense que yo batee en un Derby y vean un bambinazo de 500 pies. Yo peso 180 [libras]».

Ya no hay necesidad de imaginar; Chisholm está en la lista de participantes de este año. Aunque esta será su primera vez en el T-Mobile Home Run Derby, no es ajeno a los concursos de cuadrangulares. Chisholm ha sido un participante habitual en el Derby de Jonrones anual “Don’t Blink” que se celebra en su natal Bahamas.

Puede que Chisholm no conecte uno de 500 pies, pero su batazo de 442 pies contra Connor Thomas de los Cerveceros el 29 de marzo fue su vuelacercas más largo desde el 2021. Intentará convertirse en el quinto Yankee en ganar una corona del Derby y el primero desde que Judge lo hizo en su año de novato en 2017.