Ronald Acuña Jr. se someterá el martes a una cirugía para reparar el desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según informó la estrella venezolana al hablar por primera vez sobre la lesión que puso fin a su temporada durante una rueda de prensa el jueves en el Truist Park. El Dr. Neil ElAttrache realizará la operación en Los Ángeles.

“A veces es bueno que uno pase por eso, porque a veces es bueno perderse para volver a encontrarse, ¿me entiendes?”, dijo Acuña. “Yo creo que estas cosas que me están pasando es por un propósito. A lo mejor, quién sabe, quizás me vuelvo a ganar un MVP el otro año”.

Acuña calificó la gran cantidad de apoyo tras su lesión como “increíble… es increíble todo el apoyo que me han dado mis compañeros, los fanáticos, toda la organización… de verdad que he llorado muchas veces en la casa por eso, porque al final soy yo el que los está abandonando. Pero nada, hay que seguir positivo. Yo recuerdo la última vez que me lesioné, quedamos campeones”.

En ese sentido, Acuña dijo que permanecerá en Los Ángeles durante “un mes o mes y medio” después de la operación para comenzar su rehabilitación antes de reunirse con los Bravos. Después de eso, no hay un plazo real para su regreso, salvo que tanto él como los Bravos saben que no regresará en el 2024.

En el 2021, cuando Acuña Jr. tuvo la misma lesión en la otra rodilla, le tomó un poco más de nueve meses regresar al terreno. Pero realmente no estuvo completamente saludable nuevamente sino hasta el 2023, cuando ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con una temporada histórica.

Dado ese cronograma, es posible imaginar a Acuña jugando en algún momento durante los entrenamientos primaverales del 2025, e incluso listo para el Día Inaugural. Pero él no está pensando en eso aún. Acuña se detuvo antes de poner un plazo para su regreso el jueves, diciendo que la lección más importante que aprendió de su primera rehabilitación de ACL fue “la paciencia”.

“Estaré listo cuando el equipo diga que estoy listo”, aseguró. “Solo tengo la esperanza de que la cirugía salga bien, la rehabilitación vaya bien y todo vaya según lo planeado”.

Acuña dijo que esta vez ha sido más fácil procesar su lesión porque sabe qué esperar después de haberlo experimentado hace solo tres años. Pero aún así, sabe que le esperan unos seis meses o más de trabajo arduo, tanto física como mentalmente. Dijo que su “objetivo es regresar como un jugador y una persona mejor”.

“Él sabe lo que le espera”, apuntó el manager Brian Snitker. “Eso es bueno y malo. Me siento peor por él que por nosotros, porque al muchacho le encanta jugar béisbol. Es mucho trabajo volver cuando pasas por una lesión así. Se necesita mucho trabajo, dedicación, determinación y fuerza mental para superarlo. Ya lo ha hecho antes, y lo volverá a hacer. Es joven y fuerte y esto será solo un pequeño contratiempo en una carrera realmente brillante”.