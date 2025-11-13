La célebre cantante británica Adele, ganadora de múltiples premios Grammy, se prepara para un nuevo reto en su carrera: su debut como actriz. La artista formará parte del elenco de la próxima película del diseñador y director Tom Ford, una adaptación de la novela de 1982 Cry to Heaven, escrita por Anne Rice.

El filme marcará la tercera incursión de Ford en la dirección cinematográfica, tras sus exitosas obras A Single Man (2009) y Nocturnal Animals (2016).

En esta ocasión, el cineasta llevará al público a la Italia del siglo XVIII, donde una inusual pareja —un noble veneciano y un castrato— se unen en su deseo de dejar una huella en el mundo de la ópera.

Un elenco de lujo

Según informó Deadline, Adele compartirá pantalla con Colin Firth, Mark Strong, Aaron Taylor-Johnson, Thandiwe Newton, Ciarán Hinds, George MacKay, Paul Bettany, Nicholas Hoult y Owen Cooper, joven actor de la serie Adolescence, quien recientemente se convirtió en el hombre más joven en ganar un Premio Emmy.

La película, actualmente en fase de preproducción en Londres y Roma, tiene previsto iniciar su rodaje a comienzos del próximo año y estrenarse a finales de 2026.

Un merecido descanso musical

Adele anunció que se tomará un descanso de la música tras concluir su exitosa residencia en Las Vegas, Weekends with Adele. “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, declaró la cantante. “Quiero un gran descanso y hacer otras cosas creativas, aunque sea por un tiempo”.

Finalmente, con Cry to Heaven de Tom Ford, Adele parece haber encontrado la oportunidad perfecta para explorar una nueva faceta artística, esta vez frente a las cámaras.