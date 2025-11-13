Las selecciones venezolana sub-20 y absoluta se estrenaron con sendas victorias de 1-0 y 2-1 respectivamente contra Colombia, en la apertura de la Liga Evolución de Futsal de la zona norte de la Conmebol que se inició este miércoles en el Poliedro de Caracas.

La sub-20 comenzó el partido con mucho ímpetu, actitud y hambre de gol, pero la selección colombiana presionó con sus contraataques y obligó a Venezuela a replegarse.

Con el transcurrir del primer tiempo, los criollos fueron creciendo en su nivel de juego y generaron ocasiones peligrosas repelidas con eficacia por el arquero neogranadino.

Cuando restaban dos minutos para el final de la primera mitad, un rápido desborde permitió que el venezolano Alexis González anotara el único tanto del partido.

Final de infarto

Durante el segundo tiempo, la selección perseveró en el ataque creando ocasiones de peligro, sin concretarlas por la buena defensa de los cafeteros.

La expulsión del goleador Alexis González, que se perderá el próximo partido contra Perú, complicó a Venezuela, porque durante tres minutos jugó en inferioridad numérica y debió concentrarse al máximo para aguantar las arremetidas colombianas.

No obstante, el gran trabajo del arquero Irwing Linares permitió mantener el arco en cero y asegurar el primer triunfo de la selección sub-20 en la Liga Evolución.

Lucha aguerrida

En la categoría mayor, los dirigidos por Robinson Romero vencieron 2-1 a la aguerrida selección colombiana que por momentos inquietó a con sus ataques.

Venezuela consiguió rápido el camino del triunfo con un precioso tanto de globito de Ricxson Argüello, a los 18′, y un bombazo de Enyerver Viloria al 11′ que dieron tranquilidad para manejar el resultado.

Colombia descontó por medio de un tiro penal anotado por Luis David Pineda a los 7′ del segundo tiempo, pero Venezuela mantuvo el control de las acciones y con una defensa impenetrable se llevó los tres puntos.

Contra Perú

Asimismo, en otros partidos de la primera jornada de la Liga Evolución de Futsal, Brasil derrotó 6-0 y 4-0 a Ecuador con la sub-20 y la absoluta respectivamente.

La segunda jornada se inicia este jueves con los dobles choques entre Colombia y Ecuador a partir de las 10:00 am, y en la tarde con la Venezuela enfrenta a Perú en la categoría sub-20 (5 p.m.) y luego en la absoluta (7:15 p.m.) obligación de mantener el invicto en el torneo.