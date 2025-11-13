La Cruz Roja Venezolana Filial Ciudad Guayana ha puesto en marcha su tradicional campaña de recolección de juguetes no bélicos, bajo el lema «Regalando Sonrisas en Navidad», iniciativa que realizan cada año con el objetivo de fomentar la amabilidad, solidaridad y alegría en las comunidades más vulnerables de la región.

Odalis Peinado, directora de Juventud de la Cruz Roja Ciudad Guayana, explicó que la jornada de recolección se llevará a cabo desde el lunes 17 de noviembre hasta el viernes 19 de diciembre.

Los donativos se recibirán en la sede de la Cruz Roja, ubicada en la urbanización Ventuari, Unare II, en el primer turno de la mañana de 8:00 a.m. a 12 del mediodía, mientras que en la tarde será desde la 1 a las 4:30 p.m.

¿Qué y dónde donar?

La Dirección de Juventud es la encargada de esta jornada especial. Se están recolectando juguetes (no bélicos) nuevos o usados en buen estado, que posteriormente serán entregados en un punto de la localidad.

Los brigadistas recibirán todas las donaciones en la sede de la Cruz Roja. Esta acción humanitaria se replica en las 41 Filiales de Venezuela, incluyendo las sedes de Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana en el estado Bolívar.

Más allá de un obsequio: educación y valores

La campaña no se limita a la entrega de regalos. Peinado destacó que durante la distribución de los juguetes, los brigadistas también dictarán charlas y talleres a los niños y niñas.

Estos espacios educativos abordarán temas vitales como correcto lavado de manos, importancia y preservación del agua, prevención del calentamiento global e inducciones breves sobre primeros auxilios básicos.

«Nosotros como jóvenes queremos aportar un granito de arena a la humanidad, a través de los valores con talleres, cursos, actividades recreativas, deportivas, inducciones breves sobre primeros auxilios básicos, entre otros», afirmó la directora de Juventud.

Se reitera el llamado a la colectividad para que se sumen a «Regalando Sonrisas en Navidad», llevando sus donaciones directamente a las instalaciones de la Cruz Roja.

También pueden comunicarse a través de sus canales digitales en Instagram: (@cruzrojaciudadguayana) o al WhatsApp: 0414-862.74.58.