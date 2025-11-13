El juez del Tribunal Federal de Delaware, en Estados Unidos, Leonard Stark, rechazó las mociones presentadas por representantes de Venezuela y de la compañía Gold Reserve, con el fin de descalificarlo, así como también a un funcionario judicial y a dos empresas asesoras que supervisaban la subasta de las acciones de Citgo Petroleum.

Un documento judicial presentado este jueves por el magistrado Stark precisó que «las mociones son procesalmente defectuosas, porque son extemporáneas y porque se basan en argumentos renunciados».

Asimismo, enfatizó que las peticiones realizadas por los representantes de Venezuela y de la minera canadiense Gold Reserve «carecen de fundamento».

Los representantes de Venezuela y de Gold Reserve acusaron a las empresas que asesoraban al tribunal estadounidense en la subasta de las acciones de Citgo Petroleum de recibir US$ 170 millones en honorarios de la filial de Elliott Investment Management.

La negación a la petición sobre supuestos conflictos de intereses permitirá que el complicado proceso de venta que realiza el Tribunal Federal por las acciones de Citgo Petroleum continúe por el momento, según publicó Reuters.

Es importante recalcar que Gold Reserve lleva a cabo otras acciones legales en diferentes tribunales de Estados Unidos, con la intención de detener la subasta de Citgo Petroleum.

Igualmente, el juez Leonard Stark ha puntualizado en varias oportunidades que tiene previsto tomar una decisión final sobre el ganador de la subasta de Citgo a finales de noviembre.