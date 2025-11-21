Una discusión entre un menor y un adulto culminó en un asesinato en el interior de una barraca de la invasión Sendero de Dios, ubicada al lado del sector Las Palmitas de San Félix, parroquia Simón Bolívar.

Los vecinos oyeron la algarabía a eso de las once de la mañana del día jueves, cuando quisieron intervenir ya era demasiado tarde, el adolescente con un arma blanca había matado a Gregory Yepez de 29 años de edad.

Conocidos y compañeros de trabajo de la víctima intentaron auxiliarlo pero no pudieron el infortunado hombre murió en el acto, la herida punzo penetrante tocó el pulmón.

El abatido laboraba en el mercado de mayorista de San Félix, según, otros vecinos indicaron que no era la primera vez que ocurrían las discusiones y agresiones entre la madre del menor y su pareja.

Existen sospechas que el adolescente de 14 años se canso de ver tanta pelea entre el padrastro y su progenitora que quiso ponerle fin a la situación que vivían en la humilde barraca.

Una persona que prefirió el anonimato dijo que vio cuando Yépez salió corriendo de la casa y más atrás venia el homicida con un arma blanca, enseguida le propinó una herida en la espalda.

Suponen que el infortunado hombre huía de su agresor cuando cayó mortalmente herido en el pavimento.

Una comisión de la policía del estado Bolívar, con uniformados de la Policía Nacional, se hizo presente hasta que acudieron expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para hacer las averiguaciones preliminares.

Supuestamente el adolescente se encuentra en fuga y es activamente buscado por los cuerpos policiales para que responda por dicho asesinato.