La representante de Venezuela, Stephany Abasali, fue coronada Miss Universo América 2025 luego de posicionarse como Segunda Finalista en Miss Universo 2025.

La coronación se realizó la mañana del viernes 21 de noviembre en el Richmond Stylish Hotel de Bangkok, Tailandia, donde la venezolana recibió oficialmente el título continental que la reconoce como la candidata más destacada del continente americano.

La coronación contó con la presencia de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, pero registró una ausencia notable: la peruana Tatiana Calmell, anterior Miss Universo América, no estuvo presente para traspasar la banda.

Título que reafirma su favoritismo

Este reconocimiento, instaurado recientemente por la organización, distingue a las candidatas más sobresalientes de cada región del mundo. Con este logro, Abasali sucede a Calmell y ratifica su posición como una de las favoritas del certamen global, celebrado pocas horas antes, donde la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025.

Antes del anuncio en América, también fueron proclamadas las ganadoras de otros continentes:

Olivia Yacé (Costa de Marfil), Cuarta Finalista, como Miss África y Oceanía.

Julia Ann Cluett (Malta), Top 12, como Miss Europa y Medio Oriente.

Zhao Na (China), Top 12, como Miss Asia.

Las palabras de Abasali al recibir la banda

El momento más esperado para la audiencia latinoamericana llegó con la proclamación de Stephany Abasali como Miss Universo América 2025.

Tras la ceremonia, la venezolana compartió un mensaje de gratitud en sus redes sociales: “Tengo tanto que decirles, pero ante todo, gracias por creer en mí. El triunfo es de Dios.”

Otros premios especiales de la gala

La ceremonia también reconoció a varias participantes por sus cualidades y proyectos:

Ceren Arslan (Turquía): Miss Simpatía.

Mahyla Roth (Costa Rica): Miss Fotogénica.

Sanly Liu (Indonesia): Piel Más Bella.

Yanina Gómez (Paraguay): People’s Choice Award y primer lugar del Beyond the Crown, por su destacada labor social.

¿Quién es Stephany Abasali?

Stephany Abasali, flamante Miss Universo América 2025, nació el 26 de julio de 2000 en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Proviene de una familia de raíces multiculturales: su padre, Tony Abasali, es de origen sirio, y su madre, Yanet Nasser, es libanesa. Su historia, disciplina y carisma han impulsado su carrera en los certámenes de belleza, consolidándola hoy como una de las figuras más destacadas del continente.