Se concentraron jubilados, adultos mayores, pensionados y trabajadores frente a la Caja Regional del Instituto Venezolano de Seguros Sociales para conmemorar el día del Adulto Mayor con reclamos para mejorar su calidad de vida.

Lina Maradei de Beltrán, presidenta de la Federación de Maestros en Bolívar, informó, se hizo entrega de un documento con los reclamos pertinentes en función que se manifieste a las autoridades nacionales el rechazo que tiene la pensión modificada en 130 bolívares para los pensionados, estamos denunciando que de alguna manera se ha venido considerando la vida de los pensionados como indigentes, estamos rechazando esa la medida establecidas en la gaceta que el Gobierno promulgó el primero de mayo», precisó.

Fue recibido el documento por la directora de la Caja Regional del Seguro Social Johana Cruc, el cual fue entregado por jubilados, pensionados, trabajadores, quienes se encontraban en el lugar protestando de manera pacífica, «estamos claros que no tenemos otra acción a la que agarrarnos, sólo es esa, la protesta, que el Gobierno nos pague o no, a veces no importa, lo importante es que sepa que la gente no está contenta», expresó la agremiada.

Maradei manifestó el agradecimiento a quienes se sumaron a esta jornada » hoy en defensa de la dignidad, del adulto mayor y en rechazo a las precarias pensiones y sueldos, mantenemos nuestra voz en alto en protesta la precariedad de las pensiones, de los salarios, y condiciones de vida, e magisterio ha enmarcado su lucha pacífica, cívica y constitucionalmente en la defensa de los derechos humanos, a una vida digna con una pensión digna y salario justo» dijo.

Finalmente el comité de DDHH en favor de pensionados, jubilados, discapacitados, sobrevivientes y adulto mayor del IVSS, y demás gremios, hicieron formal la entrega del documento que recoge sus peticiones de acuerdo a la ley, ante la directora de Caja Regional del IVSS en la capital bolivarense.