Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela una vez se reabran las conexiones aéreas a ese país, posibilidad que mencionó el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una conversación con la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

«Latam Airlines Colombia informa que ha manifestado formalmente al Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la operación de la ruta Bogotá-Caracas, esto con el objetivo de gestionar la restitución del permiso de operación en este país», dijo a EFE esa compañía.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a «extremar la precaución» al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe.

Sin embargo, Trump anunció ayer, después de una llamada telefónica con Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían «muy pronto», y aseguró que había dado «instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto».

Sobre su decisión de volver a volar próximamente a Venezuela, Latam Colombia agregó que «responde al interés de retomar la conectividad directa» entre los dos países.

«Somos conscientes de la importancia de este puente aéreo para las familias y los negocios, por lo que trabajamos con el firme compromiso de brindar nuevamente una operación confiable, segura y con los más altos estándares de excelencia a nuestros pasajeros», agregó la aerolínea.

Avianca, por su parte, señaló que también quiere reanudar la operación a Venezuela pero aún no tiene fecha porque está «a la espera de las autorizaciones respectivas».

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales operadas los martes, viernes y domingos.

«La operación de estas rutas entre Colombia y Venezuela se realiza en coordinación con las autoridades competentes de ambos países y hace parte de la estrategia de Wingo para fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados, facilitando los viajes por motivos familiares, turísticos y de negocios», manifestó Wingo en un comunicado.