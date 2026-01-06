Tras la reciente normalización de las operaciones aéreas en el territorio nacional, el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar (PZO), principal terminal del estado Bolívar, ha reportado una afluencia de pasajeros significativamente alta durante las últimas 48 horas.

El incremento en el flujo de viajeros responde a la reactivación de los vuelos comerciales, los cuales se encontraban suspendidos de forma preventiva a raíz de los acontecimientos registrados en el país el pasado 3 de enero.

La reanudación de las actividades ha generado una movilización constante en las salas de espera y mostradores de las distintas aerolíneas que sirven a la región.

Normalización de la conectividad

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 05 y martes 06 de enero, las aerolíneas nacionales han retomado sus frecuencias habituales, priorizando la conexión de Ciudad Guayana con ciudades estratégicas como Caracas y Porlamar.

Autoridades aeroportuarias informaron que, a pesar del volumen inusual de usuarios, los procesos de chequeo, seguridad y embarque se han mantenido bajo estrictos protocolos de eficiencia.

La saturación de la demanda ha obligado a las compañías aéreas a optimizar su capacidad de respuesta, brindando asistencia a aquellos pasajeros cuyos itinerarios se vieron afectados por la contingencia.