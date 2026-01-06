En el marco de la celebración nacional del Día del Deporte, en la Iglesia Metropolitana de Ciudad Bolívar, el joven nadador Joseph Absalón Castillo Pacheco se llevó el premio, como una de las figuras más destacadas de la entidad al recibir dos prestigiosos galardones que reconocen su extraordinaria trayectoria durante el pasado año.

En un emotivo acto que rindió tributo al esfuerzo de los atletas regionales, el Instituto de Deportes del Estado Bolívar (IDEBOL) distinguió a Castillo Pacheco con este reconocimiento que avala su vertiginoso ascenso en la natación, posicionándolo como una de las promesas con mayor proyección de la natación en Venezuela.

Doble reconocimiento a la excelencia

La jornada de éxitos para el nadador no terminó allí. La Alcaldía del Municipio Caroní también rindió homenaje a su desempeño, otorgándole el reconocimiento como «Atleta Masculino Comunal del Año 2025». Esta distinción subraya no solo su talento en la pileta, sino también su impacto y representación positiva dentro de la comunidad deportiva local.

Disciplina y pasión como estandartes

Estos galardones no son fruto del azar. Los reconocimientos otorgados a Joseph Absalón son el resultado directo de constante disciplina, que se refleja en cada jornada de entrenamiento.

El compromiso inquebrantable, logrando on sus metas personales y la representación del estado Bolívar y la dedicación a la natación, disciplina que Joseph define como su gran pasión.

Trabajo duro

«Este es un día para celebrar el trabajo duro. Estos premios me motivan a seguir nadando con más fuerza por mi estado y por mi municipio», se destacó durante la jornada de premiación.

Con estos hitos, Joseph Absalón Castillo Pacheco cierra un ciclo 2025 de espectacular ensueño y comenzó el 2026 reafirmando su compromiso de seguir dejando en alto el nombre del estado Bolívar en cada brazada.

De hecho, la tarde de este martes, luego de regresar del acto cumplido en Ciudad Bolívar, de haberse parado bien temprano, haberse dirigido a la capital del estado Bolívar, regresó y retomó sus entrenamientos de natación, un hecho que lo catapulta como un tritón con crecimiento sostenido y apuntando con la fortaleza de los campeones para lo que seguramente será un 2026 de gran impacto deportivo, en triunfos y en presencia en la municipalidad, la región, el país y por qué no, a nivel internacional.