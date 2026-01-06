Las actividades se llevaron a cabo en el Santuario La Inmaculada Concepción de San Félix y estuvo encabezada por el presidente del Instituto de deportes de Caroní, Lic. Ricardo Duno y su tren directivos, la masa deportiva de la entidad, y varios de los numerosos atletas, entes, clubes y asociaciones que fueron galardonadas por su destacada actuación durante el 2025.

Dennis Toro como maestro de ceremonia abrió la presentación del evento, que además protagonizó el Párroco Frank Márquez, destacando «dar gracias a Dios por celebrar el Día del Deporte. El deporte acrecienta en nosotros el sano espíritu de competencia, la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia, haciendo del Municipio Caroní un epicentro deportivo gracias al apoyo de nuestro Alcalde Yanny Alonso y la primera mandataria regional, Yulisbeth García».

En el camino de «honrar el espíritu, en el campo o en la cancha encontramos un reflejo de desafíos, triunfos, trabajo en equipo, el deporte nos enseña valores fundamentales como la disciplina, el respeto, la perseverancia y más humildad, nos enseña a levantarnos después de cada caída».

Asimismo, añadió que «esta celebración nos recuerde la importancia de vivir cada día, con pasión, con entrega y con la determinación de dar lo mejor de nosotros en le deporte, dejando en alto el talento deportivo venezolano, dentro y fuera del territorio nacional como una forma de honrar a Dios».

Misa por el deporte

La solemne Misa continuó con la primera lectura leída por Maritza Filgueira, el Salmo de parte del Párroco Frank Márquez, la segunda lectura de Andris Ochoa y el evangelio por el mismo Márquez.

La distribución de la celebración eucarística prosiguió con las peticiones de Norkis Díaz por los Gobernantes, Orlando Allen por los deportistas y Oswaldo Blanco por los enfermos.

Momento de gran colorido la entregada de las ofrendas, con el valón, cesta de comida, estandarte por la institución deportiva IMDECARONI, material deportivo, el pan y el vino y juguetes.

Excelsa premiación

Para cerrar la Omilia llegó el turno a la entrega de reconocimientos a los atletas, iniciándose por la Atleta femenino del año 2025 para Leomerys Ruiz, del judo, ganadora de la medalla de plata en el Mundial Junior en Lima, en la categoría -52 que se constituyó en un gran hito para Venezuela, mientras que en Diciembre logró la medalla de oro en los Juegos Bolivarinos Ayacucho-Lima 2025.

Orlando Allen fue nombrado atleta del año masculino, tras convertirse en una de las figuras constantes en la Selección Nacional de Wushu de Venezuela.

El sensei Kilmar Campos destacó, sin lugar como el dirigente del año 2025, en la arrolladora gestión positiva del judo del estado Bolívar, campeón de cuanto torneo se tuvo en cuenta.

También el presidente de la Asociación de Natación del estado Bolívar, Luis Ramírez recibió mención especial.

Destacar que la Asociación deportiva del año 2025 fue la Asociación de judo del estado Bolívar, un logro sin ningún tipo de duda y muy merecidio. La cara positiva del deporte del estado Bolívar, la representó con creces el judo de la entidad.

La mención, como es lógico suponer, fue la Asociación de natación del estado Bolívar.

La atleta escolar femenino fue Natalia Rondón del judo, mientras que Owen Matey fue en el renglón masculino.

La atleta femenino Comunal fue Natalia Agrimón del judo mientras que Joseh Castillo lo fue en el renglón masculino. Su abuelo Arcadia Castillo recogió el premio, en medio de un emotivo momento.

Otros galardonados

Otros atletas como Uvilmar Ruiz en el atletismo, Amado Ramos –quien no asistió al evento-, Jesús Cedeño y Teodasia Figuera en las bolas criollas; Yimmy Zárraga del Club Deportivo Zárraga Boys y José Angel Fersaca del programa Deportes para todos.

También destacaron los dirigentes del fútbol Rafael Granijera, Alcides Muñoz, Del Valle Rojas, Nuemelis Martínez, Yorman Gil, Delia Herrera, Antonio Navarro, Oswaldo Martínez, Maritma Filgueira y Arturo Romero en el renglón Adulto Mayor vóleibol, que recibió la señora Marilú Martínez y Pluvia Núñez recibido por Osmari Figueroa de Fundeporte.

