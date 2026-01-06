La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que ningún «agente externo» gobierna al país, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación.

«Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela», señaló la funcionaria.

Rodríguez indicó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego que los capturaran funcionarios de los Estados Unidos.

«Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide, sino Dios, esa es mi respuesta», agregó.

La presidenta encargada exhortó a los venezolanos a seguir trabajando para que en este nuevo año se cumplan los objetivos de los sectores productivos.