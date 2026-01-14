Desde el salón de usos múltiples de la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar (AFEB), se dio inicio formal a una nueva temporada deportiva que promete marcar un hito en las modalidades de campo, sala y playa en toda la región.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la institución, Pedro Barros, quien ofreció la bienvenida oficial al año competitivo.

Durante su intervención, destacó los logros alcanzados en 2025, especialmente la puesta en funcionamiento de la primera fase del Centro de Alto Rendimiento, infraestructura que ya potencia el desarrollo de cientos de atletas y clubes locales.

Innovación y profesionalización: Plan Operativo 2026

Uno de los puntos centrales del evento fue la activación del Plan Operativo Anual 2026, aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo. Este plan busca elevar los estándares organizativos y técnicos del fútbol bolivarense.

«Este año avanzamos hacia un sistema moderno, profesional y sostenible que represente con orgullo a nuestra región», afirmó Barros, haciendo énfasis en la necesidad de que los clubes se adapten a las normativas vigentes para garantizar la integridad y el sano disfrute del deporte.

Pilares estratégicos de la gestión

La hoja de ruta para este 2026 se basa en tres ejes fundamentales.

Capacitación continua

Se anunciaron nuevos programas formativos en gerencia deportiva y delegados de campo, destinados a profesionalizar la gestión administrativa de los clubes bajo los estándares de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Competencias y logística

La Gerencia de Competiciones, liderada por Jarbin Rojas, presentó los calendarios y las actualizaciones reglamentarias por categoría, alineadas con el programa nacional Corazón Vinotinto.

Además, se introdujeron esquemas de inscripción adaptados a la realidad de cada municipio para fomentar la participación masiva.

Desarrollo técnico

El profesor Abraham Pomonti, jefe del Departamento de Desarrollo, informó sobre el inicio del ciclo de licenciamiento técnico nacional y estadal, enfocado en fortalecer la preparación de entrenadores y cuerpos técnicos.

Compromiso con la inclusión

En un gesto clave para la sostenibilidad de las ligas, se aprobó por unanimidad una nueva escala económica arbitral accesible. Esta medida busca eliminar barreras financieras y asegurar que todos los clubes, independientemente de su presupuesto, puedan competir en igualdad de condiciones.

Con el respaldo de la gestión de Jorge Giménez al frente de la FVF, la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar reafirma su compromiso con la transparencia y el crecimiento sostenido, trabajando de la mano con cada dirigente, árbitro y escuela para consolidar espacios seguros y eficientes para el talento regional.