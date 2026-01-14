El abridor zurdo de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, confirmó que no participará en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol, citando la necesidad de enfocarse plenamente en su preparación para la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

La decisión, aunque difícil para el lanzador de 28 años, responde a un momento crítico en su carrera profesional, pues, Luzardo entrará en su último año de control contractual antes de probar el mercado de la agencia libre por primera vez.

Enfoque en la salud y la estabilidad

Tras una carrera marcada por interrupciones físicas, el 2025 representó el año de la consolidación para el siniestro.

Por primera vez en su trayectoria, Luzardo completó una campaña libre de lesiones, estableciendo topes personales en prácticamente todos los renglones estadísticos.

«Al comenzar mi año de agencia libre, tomé la decisión de que, lamentablemente, no podré lanzar en el Clásico», explicó.

Asimismo, agregó que «quiero tomarme mi tiempo, tener una pretemporada tranquila y asegurarme de que mi cuerpo se recupere tras mi mejor marca personal en entradas».

La ausencia de Luzardo obliga a la gerencia del equipo venezolano a buscar alternativas en una rotación que pierde a uno de sus brazos zurdos más potentes.

El lanzador promedió 10.58 ponches por cada nueve episodios en 2025, una cifra que lo habría colocado como uno de los abridores de jerarquía en el torneo internacional.

Con esta renuncia, Luzardo se une a la lista de lanzadores estelares que optan por priorizar su salud y estatus contractual en MLB sobre la cita mundialista, buscando llegar al «Opening Day» en condiciones óptimas para asegurar su futuro financiero y deportivo.