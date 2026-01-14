La aerolínea panameña Copa Airlines reactivó ayer sus vuelos a Caracas, que mantenía suspendidos desde el pasado 4 de diciembre.

El aeropuerto internacional de Maiquetía recibió al mediodía el vuelo CM 224 proveniente de Ciudad de Panamá y a la 1:41 pm despegó hacia el mismo destino el vuelo CM 222.

La empresa agregó que empezará a realizar un segundo vuelo entre ambas capitales a partir del viernes 16 de enero, con el objetivo de que en principio tenga una frecuencia de tres a cuatro veces a la semana y, a partir del 20 de febrero, normalizará la frecuencia diaria.

Copa había adelantado antes la reanudación de sus vuelos a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela.

Para este viernes 16 de enero está previsto que Wingo, filial de Copa, reanude sus operaciones hacia Caracas desde Colombia.

Por otra parte, las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra anunciaron que tienen previsto retomar sus rutas sin escalas entre Madrid y Caracas a partir del próximo primero de febrero.

Esta decisión pone fin al período de suspensión iniciado el pasado 1° de diciembre, derivado de las alertas de seguridad emitidas por el Gobierno de Estados Unidos, y devuelve la normalidad a una de las rutas internacionales más demandadas por los viajeros.

Estas aerolíneas se suman a la plena operatividad de las aerolíneas nacionales como Laser, Conviasa, Avior y Turpial, garantizando así la conectividad interna y externa del país.

Las empresas Avianca, Latam y la brasileña Gol mantienen sus operaciones suspendidas “debido a que la autoridad aeronáutica de Venezuela suspendió el permiso de operación” en el país luego que estas aerolíneas junto a TAP, Turkish Airlines e Iberia no acataran una orden para que reanudaran sus operaciones en 48 horas tras la suspensión.

Sin embargo, dicen que evalúan la situación del país para retomar vuelos.