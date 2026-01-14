Un estudio realizado por Global Petrol Prices determinó que a inicios de 2026, el costo promedio del galón de gasolina es de US$ 4,84, mientras que el del litro del combustible globalmente es de US$ 1,28.

No obstante, en las naciones de Latinoamérica se ven marcadas las diferencias en el importe del hidrocarburo. Por ejemplo, a inicios de enero de este año, el valor oficial de la gasolina en Venezuela se ubicaba en US$ 0,035 por litro.

En Ecuador, el importe por litro es de US$ 0,72; en Guyana es de US$ 0,81; en Panamá es de US$ 0,83 y en Paraguay es de US$ 0,88.

En cambio, en países con economías grandes, el valor de la gasolina es más elevado: Uruguay (US$ 1,99), México (US$ 1,42) y Chile (US$ 1,36).

El analista financiero, Gregorio Gandini, acotó sobre los factores que incidirán en el costo de la gasolina en 2026 en Latinoamérica que «el precio del crudo será un factor determinante, al igual que la posibilidad de que Venezuela incremente su nivel de producción».

Asimismo, enfatizó en exclusiva a Bloomberg Línea que «la capacidad de refinación de cada país es clave para definir el precio final de la gasolina».

Presión inflacionaria y la gasolina

La presión inflacionaria en Latinoamérica incide en el precio de la gasolina, porque se mueve en un escenario de alta incertidumbre a causa de «shocks externos, tensiones geopolíticas y vulnerabilidad fiscal».

Los países de América Latina deben enfrentar riesgos relacionados «al tipo de cambio, los precios de la energía y los cambios en la política comercial de EEUU».

Sin embargo, las perspectivas del valor de la gasolina en la región, se enfilan a «un escenario moderado, marcado por una acumulación de inventarios y un crecimiento sólido de la oferta global de crudo».

El profesor de ESPOL y exviceministro de Economía de Ecuador, José Gabriel Castillo, manifestó que «la demanda internacional de energía, aunque creciendo, también se ve matizada por los esfuerzos globales de diversificación de la matriz energética».

Enfatizó que algunos países de la región enfrentan riesgos por las políticas de subsidios, tipo de cambio o mecanismos de estabilización del precio de los combustibles.

El Gobierno ecuatoriano recortó los subsidios al combustible en 2025, pero aplicó unas compensaciones para los transportistas, evitando así aumentos especulativos del precio del carburante.

Grandes economías

En el caso de los países con grandes economías de América Latina como lo es Brasil, los costos de la gasolina durante este año, pueden «verse influenciados por variables tributarias».

Renato Mascarenhas, director de Red de Abastecimiento en la empresa de soluciones de movilidad Edenred Movilidad, indicó que «el escenario apunta a una tendencia de aumento gradual de los precios, especialmente a partir de enero, con el ajuste del ICMS (el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, considerado el IVA brasileño) que entrará en vigor».

Igualmente, explicó que el costo del combustible pasaría de US$ 0,27 a US$ 0,29 por litro, registrando un incremento de alrededor del 6,8%.

«Este efecto tributario, sumado a factores como el tipo de cambio y el mercado internacional del petróleo, puede mantener las presiones inflacionarias en el sector de combustibles a lo largo del año», destacó Mascarenhas.