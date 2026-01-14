Autoridades regionales y municipales inauguraron el preescolar y maternal C.E.N. Erika Vilera, ubicado en la parroquia Unare del municipio Caroní. Esto con el objetivo de continuar fortaleciendo la educación venezolana.

El trabajo realizado a la infraestructura incluyó una rehabilitación total a la red eléctrica, una cocina nueva para garantizar la alimentación de los 950 niños y niñas que forman parte de este plantel educativo.

Además, se llevaron a cabo trabajos de renovación de baños, limpieza de áreas verdes, integración de cercado perimetral y muralismo para darle vida a esos espacios.