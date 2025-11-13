Águilas del Zulia no para de celebrar y ganar en la semana de la Feria de La Chinita. Este miércoles volvió a sonreír por segunda jornada consecutiva al derrotar 10-7 a Tigres de Aragua en el Estadio Luis Aparicio El Grande.

Los occidentales se llevaron la serie de dos duelos en su nido para acercarse a medio juego del primer lugar, que está en manos de los bengalíes. Se han hecho fuertes en su lar marabino y tienen marca de 5-2 en sus últimos siete compromisos allí.

La victoria número 13 de las Águilas fue posible por la explosión de sus maderos en dos entradas. En esos tramos fabricaron ocho carreras para controlar el enfrentamiento contra los de Maracay.

Águilas extendió a tres su racha de triunfos, mientras que Tigres perdió por tercera vez seguida.

Carreras que fueron suficientes

Tigres dominaba 4-1 en el cierre del tercer inning después de explotar al abridor aguilucho Ethan Lindow. Sin embargo, Águilas le pagaría con la misma moneda al visitante al zurrar a su iniciador Richard Gallardo para tomar el control.

Con las bases llenas, José Herrera bateó un rolling a primera base que permitió anotar a Simón Muzziotti y dejó dos compañeros en posición anotadora. Luego, con la pizarra 4-2, Eduardo Torrealba recibe boleto para llenar el pasaje y otro pasaporte a Kenedy Corona acerca a los rapaces a una rayita.

La escena quedó servida entonces para un imparable de José Godoy hacia la banda contraria que puso arriba a los zulianos 5-4. “Nos preparamos para obtener esos batazos. Desde el dugout, con la analítica y los videos, viendo cómo me trabajan los pitchers. Eso es lo más importante para llegar y dar ese hit”, dijo el cátcher tras el compromiso al circuito radial de los alados.

Zulia añadió un trío de carreras en la baja del quinto para encarrilar el cotejo empujadas por el propio Godoy y Ángelo Castellano, ambos con sencillo; y Aeverson Arteaga con un doble.

Aragua pisó dos veces el home en el sexto para pelear el partido. Sin embargo, fracasó ante el eficaz relevo zuliano, integrado Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho, que de nuevo hizo el trabajo para asegurar el lauro.

Lo que viene

El único de los dos equipos que jugará este jueves es el aragüeño, que irá a Barquisimeto para enfrentar a los Cardenales. Tendrán como abridor al norteamericano Nick Struck. Águilas tendrá dos días libres antes de reaparecer el sábado contra los Bravos. El viernes 14 de noviembre está prevista una práctica de los rapaces en su nido.

Zulia por dentro

Por tercera jornada consecutiva, las Águilas no alinearon a Alí Castillo. El líder bate de la liga es evaluado diariamente por una lesión en el bíceps de la pierna izquierda.

Otra ficha de los rapaces, Osleivis Basabe, está cumpliendo con la rehabilitación por la fractura en el pulgar de la mano izquierda, según informó el jefe de los trainers del club, Wilmer Pineda.

Ethan Lindow, el abridor de este miércoles, fue un cotizado prospecto de los Filis cuando comenzó su carrera profesional. Los “cuáqueros” lo firmaron por un bono cercano a los 500.000 dólares. En seis años en las menores dejó efectividad de 3.53 en más de 500 innings. En 2019 ganó el premio al mejor lanzador de Ligas Menores en la organización de Filadelfia.

Tigres adentro

Los Tigres colocaron en su lineup a José “Cafecito” Martínez, Alberth Martínez y José Peraza, quienes no jugaron en el duelo del martes en el Luis Aparicio El Grande.

El lanzador Eiker Huizi, quien era agente libre al finalizar la temporada del sistema de MLB, renovó contrato de Ligas Menores con los Padres de San Diego en 2026, según reporte de Baseball America.

Richard Gallardo, el abridor tigrero de este duelo, también aseguró trabajo en las Menores de Azulejos de Toronto para el año que viene.

Deolis Guerra debutó con los maracayeros tras jugar 14 campañas con el Magallanes.