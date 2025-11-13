Antonio Piñero, campocorto de Caribes de Anzoátegui, remolcó cuatro carreras para inspirar el triunfo 8-3 a domicilio frente a Bravos de Margarita, la noche de este miércoles en el Estadio Nueva Esparta del sector Guatamare.

Piñero, con balance de 5-2, anotada y la aludida producción remolcadora, se convirtió en un noveno bate de lujo para una Tribu que entre el séptimo y noveno capítulos, cambió totalmente la cara de un juego que hasta el cierre del sexto inning, parecía el típico encuentro de muy pocas anotaciones, con Bravos en ventaja de 1-0.

Pero en el séptimo inning, con un racimo de cuatro carreras, Caribes inició una afinada ofensiva con ocho de los once imparables que despachó en el cotejo. En ese tercio final de las acciones, la visita zarandeó al bullpen local, que se vio impotente para frenar la arremetida aborigen.

Melvi Acosta, abridor insular, concluyó su labor con un blanqueo de tres hits, labor que se perdió en el último trío de innings.

Solo Werner Leal, en el sexto acto, pudo mantener la tónica de Acosta. A partir de allí, cinco brazos no encontraron la fórmula para contener a los bates rivales.

Fórmula que desde el tercer inning – con la leve excepción del dominicano Francis Peguero en el octavo – sí pudieron encontrar cinco de los seis relevistas utilizados por el manager Asdrúbal Cabrera La victoria fue para Sebastián Perrone, quien a la calladita exhibe una marca de 4-0. El dominicano Yoelvin Silvén obtuvo su tercer hold y Yílber Díaz su cuarto salvado, en labor de cuatro outs.

Carlos Navas (2-2) fue el derrotado por Margarita, quien además se llevó su primer salvamento perdido. La buena labor de Werner Leal fue premiada con su cuarto hold.

Anzoátegui regresa a los .500 puntos con balance de 11-11, mientras los ñeros quedan con 12-11.

Ambos clubes descansarán este jueves y volverán a la batalla el próximo viernes, en Puerto La Cruz y Barquisimeto, respectivamente.

Caribeadas de la pelota

Carlos Marcano, novato derecho, escaló la loma como abridor por La Tribu. Al cabo de cuatro aperturas y solamente 5.0 innings, llegó al compromiso con efectividad de 14.40.

Carlos Mendoza, segunda base indígena, quien llevaba de 9-3 en los dos últimos encuentros de Caribes, volvió al primer lugar de la alineación. El martes, ante el zurdo Félix Doubront, fue colocadop como segundo en el orden.

Gabriel González, jardinero izquierdo, luego de irse de 4-0 el martes ante Bravos y de 9-1 en sus dos últimas actuaciones, alineó como segundo en este desafío, luego de encabezar el line up en el primero de la serie.

A Caribes se le complicó el regreso a Puerto La Cruz, viaje que debía realizar por vía marítima desde las 8:00 de la mañana de este jueves. El zarpe fue pospuesto para horas de la tarde por la naviera, por lo cual al equipo le sería imposible estas a las 7:00 de la noche para enfrentar a Tiburones de La Guaira, en el primer juego de la serie de cuatro. Ante esta situación, el juego de este jueves fue reprogramado para el próximo lunes 17 en el mismo horario.

Ante esta circunstancia, los horarios de esta serie contra La Guaira en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, serán como sigue: viernes 14 y sábado 15 (5:30 pm); domingo 16 (4:00 pm) y lunes 17 (7:00 pm). La razón por la cual el viernes se jugará en horario vespertino, es que en esa fecha se conmemora un año más del natalicio del General José Antonio Anzoátegui, día que es feriado en el territorio de ese estado oriental.

Antonio Piñero, campocorto aborigen, estableció nuevo tope personal al empujar cuatro carreras en este desafío. Llegó al juego con solo dos impulsadas en el torneo.

Omar Eliézer Alfonzo fue alineado como inicialista por la Tribu. Romer Cuadrado, quien el martes incurrió en costoso error de dos carreras como defensor de la primera base, fue mudado este miércoles para el jardín derecho. En el cierre del octavo inning, sintió una molestia al perseguir un batazo, percance que le obligó a abandonar la escena.

Yorvin Pantoja, relevista zurdo aborigen, sumaba tres relevos en fila sin aceptar imparables. En la racha el zurdo presentaba 3.1 innings con dos boletos y cuatro ponches parta colocar su efectividad de la temporada en 2.08. Luego de su actuación de este miércoles, la seguidilla se extendió a 4.1 entradas con cinco ponches. Su promedio de carreras limpias mejoró a 1.86. Primero Navegantes del magallanes y luego Caribes, esperaron un buen tiempo por este zurdo.

Anzoátegui retornará a la brega este viernes en su choza del Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, con el cubano José Ramón Rodríguez sobre el morrito contra Tiburones de La Guaira.