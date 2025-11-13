Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes se enfrentarán por quinta ocasión en la campaña, esta vez en las instalaciones del Parque José Bernardo Pérez de Valencia, con la serie particular a favor de los filibusteros, tres triunfos por uno de los caraquistas.

El cuadro turco recibirá en su patio a los capitalinos, con dos realidades distintas, ya que mientras los turcos son últimos en la clasificación con 22 juegos realizados ya, apenas han logrado alcanzar siete victorias con 15 derrotas, ubicándose a seis juegos y medio (6.5) de la punta y a cuatro enteros de Caribes de Anzoátegui que marca la línea divisoria en el quinto lugar, hipotéticamente en el ecuador de la clasificación.

Por Magallanes está anunciado como abridor, el lanzador norteamericano Connor Sadzeck.

De los primeros cuatro encuentros disputados entre los «Eternos Rivales», el Magallanes ha logrado llevarse la victoria en tres oportunidades, mientras que el Caracas ha conseguido un solo triunfo.

A continuación, el detalle de los juegos celebrados hasta el momento:

No. Fecha Ganador Marcador

29/10/2025 Magallanes 4-3 01/11/2025 Magallanes 5-4 08/11/2025 Caracas 3-2 09/11/2025 Magallanes 11-4

Quinto enfrentamiento

Para la noche de este jueves 13 de noviembre, el quinto encuentro entre los “Eternos rivales” se realizará en el parque del estadio José Bernardo Pérez de Valencia, lo que será el tercer duelo ante los caraquistas en el estadio magallanero.

Tras el lance de hoy, quedarán tres más en la cartelera entre ambos elencos, dos a celebrarse los días 5 y 21 de diciembre –día del espíritu de la Navidad y el 10 de diciembre en Valencia.

Los próximos encuentros programados son:

5 de diciembre: en Caracas.

10 de diciembre: en Valencia.

21 de diciembre: en Caracas.

Tigres ante Cardenales completará la jornada

La fecha para este jueves 13 de noviembre, se completará –hay solamente pautados dos encuentros para hoy- con los líderes Tigres de Aragua, líderes con marca de 23 juegos realizados, 14 triunfos y nueve reveses- enfrentando a los Cardenales de Lara, éstos penúltimos en la clasificación con récord de 21 juegos cumplidos, nueve éxitos y 12 caídas a 4 juegos del primer lugar.