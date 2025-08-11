En el municipio Sotillo del estado Monagas, al menos 193 familias fueron afectadas por la crecida del Río Orinoco.

El gobernador, Ernesto Luna, informó que inspeccionó junto al alcalde de la juridicción, José Gregorio Maldonado, la comunidad fluvial Punto de Piedra de Barrancas, una de las zonas más afectadas.

“Los niveles de afectación que han tenido varias comunidades fluviales del municipio Sotillo. 193 familias están anegadas en algunas viviendas”, indicó el mandatario regional.

Informó que entregaron cocinas, bolsas de comida, colchonetas y medicamenos luego de prestar atención médica a los afectados.