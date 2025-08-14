En lo que va de mes, al menos cien venezolanos por día salen del país a través de la frontera con Colombia, entre Táchira y el Norte del Santander, con destino a países como Perú, Ecuador o Chile, de acuerdo a cifras aportadas por empresas transportistas.

Desde tempranas horas de la mañana, los migrantes llegan a la localidad de La Parada para tomar buses con destino a otros países suramericanos.

Algunos de los viajeros llegan a la localidad junto a un «asesor» que aborda a los pasajeros en las cercanías al puente internacional Simón Bolívar o en las casillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A inicios de esta semana y solo en un día, emigraron 168 connacionales abordando cuatro autobuses con destino a Ipiales, una localidad colombiana en la frontera con Ecuador.

Un reporte del diario local La Nación indica que los migrantes cancelan tarifas que van desde los US$130 para llegar hasta Ecuador, US$250 para viajar hasta Perú y unos US$490 si el destino es Chile.