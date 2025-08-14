Con una exhibición de potencia y explosividad en el pedaleo, Alberto Torres se convirtió en el subcampeón panamericano de la velocidad masculina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, y en un héroe para Venezuela al ser el único atleta que ganó una medalla durante el quinto día de los juegos en el velódromo techado del Comité Olímpico Paraguayo.

El criollo abrió con buen ritmo su participación con el tercer mejor tiempo (10.083). Solo fue superado por los colombianos Nicolás Olivera (9.934) y Francisco Jaramillo (9.952) primer y segundo lugar respectivamente.

Doble representación

Los doce mejores registros avanzaron a los octavos de final y entre ellos se incluyeron 12 pedalistas de ocho nacionalidades: Colombia, Argentina, Trinidad y Tobago, México, Cuba, Surinam, Paraguay y Venezuela que consiguió una segunda representación con el velocista Sergio Garcés, octavo mejor tiempo en la clasificación (10.440).

En la fase de octavos, Torres encaró al trinitario Jelani Nedd en el tercer heat y obtuvo su segunda victoria consecutiva. Por su parte, Garcés (10.761) cedió ante el trinitario, Dannel James, que completó la vuelta a los 10.777. En esta instancia solo los líderes de los seis heats avanzaron a cuartos de final.

En esta siguiente etapa, Torres continuó su andar victorioso venciendo, en esta ocasión, al mexicano Jafet López en las dos carreras (10.505; 11.467) para adjudicarse su pase a la tanda de semis.

A un paso de instalarse en la final de la prueba, el pedalista criollo dominó con superioridad los heats de semifinales dejando cronos de 10.562 y 10.596 frente al colombiano Francisco Jaramillo lo que le permitió avanzar para batallar por el metal de oro contra el también neogranadino Nicolás Olivera.

Lucha decisiva

En la etapa decisiva, Torres cortó su racha ganador, pues Olivera dominó las dos carreras iniciales para quedarse con la victoria y el boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima que serán en el año 2027.

El argentino Alejo Bética se quedó con la medalla de bronce en la prueba tras vencer en dos de las tres carreras (10.769; 11.038) que enfrentó ante su rival colombiano Francisco Jaramillo.