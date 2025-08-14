El remero criollo Jonás Díaz retó a la élite continental y se inscribió en la final del single masculino en la que terminó en el quinto puesto para cerrar así este miércoles 13 de agosto su participación en los Juegos Panamericana Junior de Asunción.

Bajó el telón de la disciplina de remo en los segundos Juegos Panamericanos Junior y Venezuela se retira con un destacada actuación de Díaz, único representante nacional en la especialidad.

Camino a la final

En la senda para llegar a la instancia final, Díaz disputó la ronda clasificatoria en la que finalizó en el tercer puesto. Posteriormente, debió enfrentar la ronda de repechaje que libró airoso con victoria, con registro de 7:18.22, sobre sus pares de Canadá (7:19.66), Cuba (7:20.02), México (7:30.41) y Paraguay 7:36.47).

Ya en el heat decisivo de la modalidad un par de remos cortos en el cual enfrentó a los cinco mejores del continente en la final A, el venezolano se mantuvo a la cabeza del heat junto al brasileño Marcelo Almeida hasta los primeros 1.000 metros.

Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera, Luciano García, de Uruguay, emprendió un vigoroso accionar en el remate de los últimos 1.000 metros que le otorgó el título sobre sus similar el argentino Argentina, Santino Menin (7:09.66) y de Brasil, Marcelo de Almeida (7:11.35), segundo y tercer lugar respectivamente.

El venezolano fue el quinto mejor exponente en la final de la prueba con tiempo de 7:23.14.

“En los primeros metros venía en el segundo lugar, desde ahí empezaron a apretar el de Brasil y de Uruguay, yo también aceleré para buscarlos, pero no pude alcanzarlos y crucé la meta en el quinto puesto, aunque físicamente me sentía bien y preparado para esta competencia”, explicó el joven cumanense.

Bolivarianos en mente

Se cierra un capítulo con muchos aprendizajes para el remero de 20 años de edad. Ahora Díaz se plantea aplicar la experiencia vivida en la cita junior paraguaya para su próximo compromiso de la región, a final de año, cuando buscará mejorar su rendimiento para ganar un lugar en el podio.

“Los próximos eventos serán los Juegos Bolivarianos de Lima a finales del próximo mes de noviembre y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, para ellos debo mejorar aún más mi capacidad física para darlo todo por la bandera nuevamente”, finalizó diciendo el remero junior criollo.