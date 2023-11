El duelo más atractivo del panorama actual del tenis, el enfrentamiento entre los dos tenistas más poderosos del momento, el español Carlos Alcaraz (2) y el serbio Novak Djokovic (1), es el que podría darse en un hipotético cruce en las semifinales o en la final de las Finales ATP 2023 de Turín, en el que el murciano, en busca de su primer entorchado, retará al del Belgrado, que persigue superar al suizo Roger Federer, con el que empata a seis trofeos.

Serán unas Finales ATP especiales las que se celebrarán por tercera vez consecutiva en el Pala Alpitour de Turín desde el 12 hasta el 19 de noviembre. Son las primeras en las estará la sensación del circuito, un Alcaraz que ya estuvo el año pasado aunque solo para recoger el premio que le acreditaba como número 1 del año al no poder participar por una lesión en el codo.

Ya en ese momento, hace casi un año, pudo ver de primera mano a ‘Nole’ ganar su sexto título de ‘Maestro’ y cómo se colocaba en el mismo escalón que Roger Federer. Los caminos les cruzaron este año varias veces, aunque especial fue la final de Wimbledon que acabó con victoria para un Alcaraz que, ahora, tras su reciente eliminación en París, está convencido de que puede volver a dar su mejor nivel.

«Me espero un Carlos como el de principio de año, pese a los resultados que he tenido en los últimos torneos», aseguró Alcaraz desde Turín. «La derrota en París, que fue bastante dolorosa, me ha hecho ver que tengo que trabajar más duro», añadió.

«Y eso es lo que he hecho. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. He tenido varios días para poder entrenar y venir aquí en una condición óptima. He hecho un gran trabajo, tanto físico como tenístico. Me siento muy bien», desgranó el joven de El Palmar.

Alcaraz es el máximo favorito del Grupo Rojo, en el que se enfrentará a los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev y al alemán Alexander Zverev.

El rival a batir, sin duda, es Novak Djokovic, que curiosamente podría perder el número 1 a final de año si se da una difícil combinación de resultados y no gana un solo partido en el torneo. En ese caso, y siempre y cuando Alcaraz gane todos los suyos, intercambiaría su puesto con el murciano. Algo que Alcaraz ve «prácticamente perdido».

«La pelea por el número uno era el principal objetivo y eso lo tengo prácticamente perdido. Esto es algo que voy a intentar que vaya a mi favor porque no voy a pensar en eso. Voy a hacer mi debut en las ATP Finals y vamos a disfrutarlo lo máximo posible. Para mí es un regalo estar aquí aunque evidentemente me lo he ganado», comentó.

Djokovic, cabeza de serie del Grupo Verde, se medirá a al italiano Jannik Sinner, al danés Holger Rune y al griego Stefanos Tsitsipas, aunque este último es duda tras haber sufrido molestias en un entrenamiento con Carlos Alcaraz. En caso de ser baja, su sustituto será el polaco Hubert Hurkacz.

El serbio tiene en mente un objetivo claro. Primero ser número 1 y después ganar el torneo que le situaría como el tenista con más Copas de Maestros.

«Para mí, el mayor objetivo ahora mismo es terminar la temporada como número 1 del mundo, así que espero poder conseguirlo. Necesito una victoria, así que espero que eso ocurra», dijo Djokovic. «Y luego, por supuesto, me encantaría ganar el torneo también», añadió.

«Aparte de los Grand Slams, es el torneo más importante de este deporte. Y los ocho mejores jugadores del mundo han trabajado muy duro durante todo el año. Es un gran privilegio para mí», apuntó el actual número 1.

En juego, además, está el mayor premio de la historia del tenis: una bolsa de 15 millones de dólares en la que el ganador invicto se llevaría 4.801.500 millones de dólares.