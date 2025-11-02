El Mundial sub-17 masculino de 2025 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la edición de 2023 en Indonesia. El torneo comenzará este lunes en Catar y se extenderá hasta el 27 de noviembre, con Alemania como vigente campeona.

Esta edición reunirá a 9 países asiáticos (AFC), 10 de África (CAF), 8 de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), 7 de la Conmebol (Sudamérica), 3 de Oceanía (OFC) y 11 de Europa (UEFA).

Sede fija y crecimiento deportivo

Catar no solo será la sede de esta vigésima edición, sino también de las próximas hasta 2029, celebrándose anualmente, a diferencia de torneos anteriores que se realizaban cada dos años. Marruecos, por su parte, organizará anualmente el Mundial Sub-17 femenino durante el mismo periodo. Este torneo marca otro paso en la consolidación de Catar como un epicentro de eventos deportivos internacionales, tras el Mundial de Fútbol de 2022 y competencias como la Fórmula 1 y torneos de tenis y pádel.

Alemania defiende el título

La selección alemana, campeona en 2023 tras derrotar a Francia en penales, encabezará el grupo G, debutando ante Colombia el martes 4 de noviembre, junto a El Salvador y Corea del Norte. Francia está ubicada en el grupo K con Chile, Canadá y Uganda.

Desde la primera edición en 1985, solo 10 países han ganado el torneo, con Nigeria como el más exitoso con 5 títulos, seguido por Brasil con 4 y Ghana y México con 2. África es el continente con más títulos y subcampeonatos, y España acumula más segundos puestos (4).

El Mundial sub-17 ha sido plataforma para futuros campeones mundiales y estrellas del fútbol, incluyendo a Francesco Totti, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Luis Figo, Neymar Jr, Victor Osimhen y Phil Foden. Entre los ganadores del Balón de Oro destacan Cesc Fábregas, Toni Kroos y Paris Brunner.

Formato y grupos

Las 48 selecciones clasificadas se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. En caso de empate tras el tiempo reglamentario en eliminatorias, se decidirá al ganador mediante tanda de penales sin tiempo extra. Todos los partidos se jugarán en ocho estadios del complejo Aspire Zone en Al Rayyan, incluyendo la final en el Estadio Internacional Khalifa.

El Salvador, Fiyi, República de Irlanda, Zambia y Uganda harán su estreno en la fase final del Mundial Sub-17. Por otro lado, Ecuador, Irán, Polonia y España, que participaron en 2023, no clasificaron esta vez.

Grupos confirmados

Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí