Un hombre fue detenido recientemente tras ser sorprendido dañando gravemente la estructura de un puente en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en un operativo coordinado por las autoridades de seguridad ciudadana y defensa nacional.

Adrián Noel Figuera Rodríguez fue ubicado en una zona montañosa cercana a las bases del puente, donde presuntamente estaba realizando cortes en las vigas que sostienen la infraestructura.

Funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), en conjunto con efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), hallaron en su poder herramientas de corte, cilindros de gas y oxígeno, además de piezas metálicas de aproximadamente dos metros de longitud.

El secretario de Seguridad, Andrés Goncalves, informó que el procedimiento se ejecutó tras recibir alertas sobre la actividad ilícita y que Figuera Rodríguez fue capturado con equipo especializado para la manipulación de metales, además de dos teléfonos celulares y una motocicleta.

El caso fue puesto bajo la jurisdicción de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades por este presunto acto que comprometía la seguridad vial y la estabilidad de la carretera que conecta Caracas con La Guaira.