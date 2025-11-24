El Ministerio de Exteriores de Alemania aconsejó este lunes de manera urgente no viajar a Venezuela debido a la actual situación de tensión y los riesgos asociados en todo el país, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil y Colombia.

La advertencia toma en cuenta la alerta de EE.UU. sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano, que ha motivado la cancelación de vuelos internacionales, y el Decreto de Conmoción Exterior del gobierno de Nicolás Maduro que permite cierre de fronteras y espacio aéreo.

El comunicado señala que la situación de seguridad puede deteriorarse rápidamente, con bloqueos en carreteras, controles policiales reforzados y restricciones en el acceso a internet y telefonía móvil. Además, resalta el estado de excepción vigente desde 2016 y la persistente crisis económica y sanitaria.

Se advierte que ciudadanos alemanes y europeos que ingresen a Venezuela pueden enfrentarse a intensos controles, interrogatorios e incluso detenciones bajo acusaciones de apoyo al terrorismo, con la dificultad para recibir asistencia consular en esos casos.

También se destaca el alto peligro en las fronteras con Colombia y Brasil, relacionadas con el crimen organizado, haciendo imprescindible evitar desplazamientos innecesarios hacia esas áreas.