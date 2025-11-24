El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este domingo que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco respalda una invasión militar a Venezuela, en medio del despliegue de tropas estadounidenses en aguas caribeñas ordenado por Donald Trump.

En su cuenta de X, Petro expresó su deseo de una solución política y pacífica para la crisis venezolana, pero alertó que la escalada militar responde a intereses económicos, principalmente relacionados con el petróleo. Según Petro, esta es la verdadera razón detrás de conflictos como la guerra en Ucrania y la posible invasión a Venezuela.

El mandatario colombiano también advirtió que la intervención estadounidense podría provocar el colapso de la empresa estatal Ecopetrol y afectar a millones de venezolanos. En este contexto, propuso un gobierno de transición compartido para evitar una intervención extranjera y un estallido de violencia en el país vecino.

Desde agosto, la administración Trump mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, con buques de guerra, aviones y submarinos, en una operación que dice estar dirigida a combatir el narcotráfico, mientras que el gobierno venezolano lo denuncia como una amenaza para su soberanía.