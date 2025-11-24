Cientos de venezolanos acudieron este domingo a votar en la cuarta consulta popular de 2025, donde 5.336 comunidades registradas escogieron proyectos locales que serán financiados directamente por el Estado. Esta jornada, que muchos califican como una verdadera «fiesta», destacó por la participación entusiasta y la variedad de iniciativas seleccionadas.

Desde un barrio al oeste de Caracas, Fátima Goncalves celebró la posibilidad de escoger mejoras que incluyen tanques de agua, reemplazo de tuberías y alumbrado, mientras Argenis Velásquez destacó proyectos como la poda de árboles y kits escolares en Petare. Johan Villanueva valoró como «inédito» que se puedan seleccionar proyectos que además generen empleo, como una ruta turística-gastronómica-cultural para su comunidad.

El ministro para las Comunas, Ángel Prado, explicó que los dos proyectos con mayor respaldo en cada comunidad recibirán financiamiento estatal sin intermediarios, fortaleciendo el poder popular y la autogestión. Se habilitaron 9.963 mesas en 8.630 centros de votación, con la participación de 79 observadores internacionales.

La jornada coincidió con el cumpleaños número 63 del presidente Nicolás Maduro, a quien varios votantes dedicaron celebraciones, considerando la consulta un símbolo de cambio y democracia participativa. En 2025, esta es la cuarta de una serie de consultas populares nacionales, con 36.574 proyectos planteados en total para el desarrollo comunitario.