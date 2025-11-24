Ningún vuelo con destino a Venezuela partirá este lunes 24 de noviembre desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, en respuesta a la alerta emitida por la autoridad aérea estadounidense la semana pasada. Esta advertencia insta a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe por una situación que consideran potencialmente peligrosa.

Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela, confirmó la suspensión de sus operaciones hacia ese país, siendo la primera aerolínea en anunciar esta medida. La portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam también han cancelado sus vuelos a Venezuela en los últimos días.

Air Europa, otra aerolínea que opera en la ruta, aún no ha cancelado vuelos, dado que su primer vuelo hacia Venezuela está programado para el martes 25 de noviembre, y están monitoreando la situación.

La alerta de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) coincide con un despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercano a Venezuela para combatir el narcotráfico. Desde septiembre, estos operativos han destruido numerosas lanchas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, con un saldo de más de 80 personas muertas, extendiéndose incluso a aguas del Pacífico.

Esta medida estadounidense ha generado creciente tensión política en la región y ha llevado a importantes decisiones operativas en el sector aéreo que afecta tanto a pasajeros como a las conexiones internacionales con Venezuela.