El Departamento de Estado de Estados Unidos designará este lunes al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO). Este grupo, del que se conoce muy poco y que Washington vincula directamente con la cúpula militar y el Gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro, forma parte de una estrategia de presión creciente de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo venezolano.

Marco Rubio, secretario de Estado, anunció el 16 de noviembre que existen pruebas suficientes para justificar esta designación bajo la ley estadounidense que regula a las FTO, definidas como grupos extranjeros que participan en actividades terroristas y que amenazan la seguridad nacional o ciudadana de Estados Unidos.

La medida se suma a una sanción previa del Departamento del Tesoro, que en julio había catalogado al Cartel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). El Gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de «invención» estadounidense.

DEA

Según las autoridades estadounidenses, el cartel, cuyo nombre proviene de las insignias que portan los generales, está compuesto principalmente por militares venezolanos desde los años 90 y tiene a Maduro y otros funcionarios clave como líderes. La DEA comenzó a investigarlo formalmente en 2020, y el Departamento de Justicia reconoció su existencia ese mismo año.

Rubio señaló que este grupo y otros designados como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa son responsables de violencia terrorista en América y trafican droga hacia Estados Unidos y Europa. La inclusión del Cartel de los Soles en la lista de FTO permite a EE.UU. prohibir ayuda material, bloquear fondos y restringir viajes de sus miembros.

Este anuncio coincide con la escalada militar estadounidense en el Caribe bajo la administración Trump, que dice combatir el narcotráfico con operaciones que han destruido narcolanchas y causado muertes entre sus ocupantes, intensificando la crisis política y humanitaria en Venezuela.