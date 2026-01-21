El talento de la región tiene presencia en la televisión nacional. Una artista del maquillaje ha logrado llevar el nombre del estado Bolívar a la pantalla, demostrando su preparación en este oficio.

En una entrevista exclusiva con Nueva Prensa Digital, Alida Bolívar, conocida profesionalmente como «Alix Makeup», explicó los detalles de su participación en este proyecto y lo que significa representar a su tierra en un programa de competencia.

Compromiso con el estado Bolívar

Todos los jueves a las 8:00 de la noche, Alida aparece en el programa «ABC La Escuela» transmitido por Televen. Para ella, ser la representante de su estado es un compromiso que requiere mucha responsabilidad.

Sobre este logro, Alida comentó que «representa un enorme compromiso y gran responsabilidad, que me llena de mucho orgullo y satisfacción! Profesionalmente, es esfuerzo, formación y preparación en este arte. Personalmente, es la demostración de que los sueños se cumplen solo cuando se trabajan con determinación y firmeza».

El proceso de selección en Caracas

Para formar parte del programa, Alida asistió a un casting masivo en el centro comercial Sambil de Caracas, donde participaron más de 150 personas. Al recibir la confirmación de que fue seleccionada entre los 18 participantes finales, su reacción fue de agradecimiento.

«Lo primero que pasó por mi mente fue el agradecimiento, a Dios principalmente, a mi familia, quienes siempre me animaron y han creído en mí, a mis amigos y clientas hermosas!», explicó sobre ese momento, añadiendo que «me dio un poquito de nervios y emoción porque no sabía lo que podía pasar, pero lo mejor es que siempre he estado preparada».

El maquillaje como carrera técnica

Alida define su oficio como un propósito de vida que va más allá de aplicar productos. Según sus palabras, descubrió su vocación al entender que el maquillaje se basa en «el arte de saber escuchar y observar para luego transformar, elevar y enaltecer la seguridad, la belleza y la gracia de una persona».

El programa, liderado por Ender Torres y Erik ‘El Pollo’ Simonato, busca precisamente formalizar la industria creativa. Al respecto, la maquilladora señaló que «este reality proyecta el trabajo del maquillador, mostrándolo como una carrera técnica y artística de alto nivel».

Fortaleza ante los desafíos personales

Durante la competencia, la participante ha tenido que enfrentar situaciones personales difíciles bajo la presión de las cámaras, como la partida de su abuela. Alida relató que el desafío más difícil ha sido gestionar el duelo en silencio:

«El reto humano fue no dejar que el dolor me paralizara, secarme las lágrimas, tomar las brochas y salir a crear, sabiendo que ella habría sido la primera en celebrar este éxito. Mi participación es la mejor manera de honrar su memoria».

Finalmente, Alida espera que el público de su región la recuerde como una embajadora de la belleza guayanesa.

«Mi meta es que mi paso por ABC La Escuela proyecte nuestra profesión en el estado Bolívar; que se valore el maquillaje como el arte y la disciplina que es», concluyó.