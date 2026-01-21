Víctor Osuna, presidente de Halcones de Guayana FC, anunció oficialmente la realización de una jornada de captación de talentos (try-outs), destinada a jóvenes futbolistas que deseen formar parte de las filas del conjunto guayanés.

La cita deportiva tendrá lugar este viernes 23 de enero, en las instalaciones de la Hermandad Gallega, ubicada en la urbanización Castillito de la parroquia Cachamay.

La jornada se desarrollará en un bloque vespertino, desde la 1:00 hasta las 6:00 de la tarde.

Requisitos y aspirantes

Se extiende el llamado a todos los jugadores desde los 17 años de edad que consideren tener el potencial técnico y físico para competir a un nivel exigente.

Para garantizar la organización y uniformidad durante las pruebas, la directiva ha establecido un código de vestimenta obligatorio para los participantes una camisa blanca, un short negro y medias largas.