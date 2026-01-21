Para este 2026, a través del plan comunal, se prevé la cosecha de 17 millones de kilos de arroz para el período marzo-abril, además de la ejecución de un proyecto para la cosecha de leguminosas. Así lo informó el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.

Asimismo, explicó que en un eje que se expande desde la población de Sabaneta, en Barinas hasta Elorza en el estado Apure; se pretende desarrollar un plan de producción cárnica, así como un plan cerealero en las localidades guariqueñas de Tucupido, Valle de la Pascua y Zaraza, mientras que en el estado Zulia se trabajará la industria del pescado. “Lo que se está haciendo es democratizar la producción en este país”.

«Esas 215.000 hectáreas están en la primera etapa de un plan de desarrollo que nosotros al cierre de este año vamos a presentar un balance de cuánto aportamos al PIB de la nación y cuantificar cuánto produjimos en volúmenes para decirle al país que se mantenga la confianza en el modelo comunal porque nosotros podemos dar respuesta», dijo.

Además, resaltó la intención de impulsar a las comunas como agentes económicos, lo cual incluye iniciativas para relanzar la caficultura en el territorio venezolano, en aras de proteger los precios de café y al caficultor respecto a la vialidad y el combustible.

En ese sentido, como parte de los logros, subrayó que se pudo concretar la exportación de café. “Logramos exportar café que viene de las comunas, que lo industrializamos desde el modelo comunal, que fue exportado hacia Estados Unidos e Italia”.