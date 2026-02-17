La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) ha logrado lo que parecía una tarea titánica hace apenas unos años: reconectar masivamente con su audiencia global.

Según las cifras preliminares reportadas por Nielsen y los datos digitales de Adobe Analytics, el Juego de Estrellas de 2026 se ha consolidado como el más visto desde 2011.

Este resurgimiento mediático se atribuye directamente al innovador formato adoptado por la liga, el cual parece haber devuelto la competitividad y el interés a un evento que venía sufriendo un desgaste sostenido.

Cifras que marcan una nueva era

El impacto numérico es contundente. El encuentro alcanzó un promedio de 8,8 millones de espectadores a través de las plataformas de NBC, Peacock y Telemundo.

Lo más sorprendente es el crecimiento comparativo: la edición de 2026 superó a la de 2025 (que registró 4,7 millones de televidentes) con un impresionante 87% de incremento en la participación, informa Líder en Deportes.

Además, el interés del público alcanzó su punto álgido entre las 19:00 y las 19:15 ET, momento en el que casi 10 millones de personas sintonizaron simultáneamente para presenciar el desenlace del encuentro.

Intensidad en la duela: USA Stripes vs. World Team

El drama deportivo fue el motor de estos resultados. En un final de alta tensión, el equipo de los USA Stripes logró imponerse con un ajustado marcador de 48-45 sobre el Equipo del Mundo.

Asimismo, esta paridad en el marcador valida la efectividad de las nuevas reglas, diseñadas para evitar los juegos de alta anotación sin defensa que habían alejado a los fanáticos en la última década.

Estrellas que definieron el espectáculo

Finalmente, en el plano individual, el protagonismo recayó en las figuras que están llamadas a liderar la liga en los próximos años. Anthony Edwards se alzó con el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) en la NBA tras liderar a los Stars hacia la victoria con una actuación electrizante.

Por su parte, el prodigio francés Victor Wembanyama demostró por qué es un fenómeno generacional; a pesar de la derrota de su equipo, registró una línea estadística dominante con 33 puntos, ocho rebotes y dos tapones, consolidándose como la gran atracción internacional del fin de semana.