El escenario no podía ser más prestigioso. Durante la 76ª edición de la Berlinale, Prime Video anunció oficialmente que la serie La casa de los espíritus llegará a las pantallas de más de 240 países el próximo 29 de abril.

Esta producción marca un hito histórico al ser la primera adaptación televisiva en español de la célebre novela de la escritora chilena Isabel Allende, consolidando el interés de las plataformas de streaming por llevar los clásicos del realismo mágico a una audiencia global y contemporánea.

Como parte del despliegue en el certamen berlinés, los asistentes a la sección Berlinale Special Series tendrán el privilegio de visualizar los tres primeros episodios este lunes, ofreciendo un primer vistazo a la ambiciosa propuesta visual y narrativa de la obra.

Tres generaciones unidas por el destino y la magia

La serie, que consta de ocho episodios, propone un viaje emocional y épico a través de medio siglo. La trama se centra en la vida de tres mujeres fundamentales: Clara, Blanca y Alba.

Sus historias se entrelazan en un país sudamericano marcado por el conservadurismo, donde las tensiones de la lucha de clases y la agitación política sirven de telón de fondo para una narrativa impregnada de elementos sobrenaturales y espirituales, explica El Nacional.

A diferencia de versiones anteriores, esta producción busca profundizar en la psicología de sus protagonistas, permitiendo que el espectador explore las décadas de transformación social y personal que definen a la familia del Valle y los Trueba.

Un elenco estelar y rodaje en tierras chilenas

Para dar vida a estos personajes, la producción ha reunido a un reparto de primer nivel encabezado por Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo.

Un factor determinante en la autenticidad de esta versión es que ha sido íntegramente rodada en Chile, rescatando la esencia geográfica y cultural que inspiró originalmente a Allende.

Además, la serie cuenta con un respaldo creativo de alto impacto. La propia Isabel Allende figura como productora ejecutiva junto a la reconocida actriz y empresaria Eva Longoria, asegurando que la esencia de la novela se mantenga intacta mientras se adapta al lenguaje dinámico de la televisión actual.

Superando la sombra de Hollywood

Este proyecto surge tres décadas después de la versión cinematográfica de 1993, la cual contó con estrellas de la talla de Meryl Streep y Jeremy Irons.

Aunque aquella película de Hollywood tuvo un gran alcance, esta nueva serie en español promete una conexión más orgánica con sus raíces latinoamericanas, devolviendo el relato a su idioma original y permitiendo una expansión narrativa que solo el formato episódico puede ofrecer.