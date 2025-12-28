En el marco del primer aniversario de su álbum colaborativo ‘La Ciudad’, los cantantes venezolanos Alleh y Yorghaki estrenaron su más reciente producción discográfica titulada ‘La Fórmula’

Este EP no solo funciona como el cierre de un ciclo exitoso para los artistas, sino que reafirma la identidad sonora que los ha caracterizado: una propuesta fresca, de esencia caribeña y con un sello independiente que ha logrado calar profundamente en la nueva escena musical de la región.

Tras un año de posicionamiento y crecimiento artístico, los oriundo de Valencia decidieron entregar este material como un obsequio navideño para su comunidad de seguidores.

Con ‘La Fórmula’, la dupla del merenguetón, Alleh y Yorghaki consolidan una química creativa que los ubica como referentes obligatorios del talento emergente en Venezuela.

La producción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.