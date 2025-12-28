expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continúa ingresada en una clínica de Buenos Aires, donde está bajo tratamiento por las complicaciones derivadas de una apendicitis.

Fernández permanece en el sanatorio privado Otamendi desde el 20 de diciembre, cuando la trasladaron a esa clínica para someterse a una cirugía de urgencia por apendicitis.

De momento, no se ha informado cuándo la exmandataria, de 72 años, podría recibir el alta médica y regresar a su casa en Buenos Aires, donde cumple desde junio pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria con una condena a seis años de cárcel por irregularidades en la concesión de obras viales.

Evolución del cuadro de apendicitis

De acuerdo al más reciente parte médico difundido por el sanatorio Otamendi en la tarde del viernes último, Fernández «continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada».

«La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso», expresó el comunicado difundido por el centro de salud.

El íleo es una parálisis temporal del intestino, una complicación postoperatoria común, pero que, según el comunicado del sanatorio Otamendi, obliga a la exmandataria a una dieta líquida, sin poder ingerir alimentos sólidos.

Según informó el centro médico, permanecerá en la institución «hasta la resolución del cuadro».