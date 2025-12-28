Un pescador conocido popularmente como «Gasolina» fue arrastrado por las turbulentas aguas del río Caroní el sábado en horas de la mañana, cerca de la hidroeléctrica Macagua, cuando abrieron las compuertas del embalse. El hombre, residente de Campo Rojo, parroquia Dalla Costa, San Félix, permanece desaparecido pese a intensas labores de búsqueda.

El infortunado de nombre Carlos Peñalver de 51 años pescaba artesanalmente junto a otros en las inmediaciones de las compuertas cuando la súbita inundación lo lanzó al caudal. Se desconoce si responsables de la represa alertaron a los pescadores frecuentes del área.

«Gasolina» llevaba años en esta actividad para sostener a su familia y andaba acompañado de un tío; no es el primer incidente fatal en la zona.

Expertos de Bomberos de Caroní, Protección Civil, Guardia Costera y pescadores locales continúan las operaciones de rastreo.

Supuesto suicidio en Villa Bahía

En otro suceso, un hombre fue hallado sin vida detrás de su residencia en Villa Bahía, parroquia Unare, Puerto Ordaz. Un vecino descubrió el cuerpo y alertó a familiares.

Comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en San Félix.

La identidad se desconoce; detectives manejan hipótesis de muerte por asfixia mecánica, aparentemente suicidio. Esperan autopsia para descartar homicidio e inician pesquisas preliminares.