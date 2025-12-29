El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en 2025 triunfó lo que llamó «la lealtad suprema» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EEUU mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una «amenaza».

«Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria», declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada en el estado La Guaira.

«Lealtad, lealtad, lealtad», pidió el mandatario en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: «lealtad en todo momento y a toda prueba».

27 semanas amenazados

Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas «amenazados por Goliat», en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró «un crimen».

«Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen», señaló.

Pese a esto, aseguró que la FANB «está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial», y dijo estar «orgulloso como el más de los orgullosos» de la «valentía» y «capacidad de combate» demostrada por los militares.

Asimismo, destacó que la FANB tiene una «historia gloriosa» y que está integrada por militares «emancipadores», que no son «imperialistas».

«No son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas (…) Somos los verdaderos libertadores de un continente», añadió.

Sin embargo, indicó que las fuerzas militares deben «hacer más» para la defensa nacional y «en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular, prolongada, activa y letal» en el país suramericano.

El líder chavista calificó 2026 como «el año del reto admirable» y de «una nueva época de transición al socialismo».

«El reto admirable, en el espíritu de la campaña admirable, para terminar de liberar a nuestro país de cualquier vestigio de pobreza que haya, para liberar a nuestro país de la dependencia petrolera al 100 %, para liberar a nuestro pueblo de la guerra psicológica», declaró.

Agregó que el año entrante también será para «consolidar el poder popular», así como la educación pública, gratuita y de calidad, y la recuperación de los establecimientos de salud.

Durante el acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la FANB.